Frankov Totenhem je opasan, Rišarlison reprizirao Srbiju - "Crne mačke" razbile Vest Hem

Sportske.net pre 2 sata  |  Sportske.net
Frankov Totenhem je opasan, Rišarlison reprizirao Srbiju - "Crne mačke" razbile Vest Hem

U terminu od 16 sati odigrane su još tri utakmice prvog kola engleske Premijer lige, a postignuti su sledeći rezultati: Totenhem - Barnli 3:0, Brajton - Fulam 1:1 i Sanderlend - Vest Hem 3:0.

Iako je pre tri dana nesrećno izgubio trofej Superkupa Evrope u duelu sa Pari Sen Žermenom, Totenhem je na tom meču pokazao da je u dobroj formi pod novim menadžerom Tomasom Frankom, a to je danas i potvrdio. Povratnik u elitni rang Barnli je bio idealan rival za Spurse na startu sezone. Domaćin je napao od prvog minuta i poveo je već u desetom. Novajlija iz Vest Hema Mohamed Kudus je u svom stilu probio po desnom boku, uputio oštar centaršut u kazneni prostor, a
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

UŽIVO Ekspresna dva gola Sitija

UŽIVO Ekspresna dva gola Sitija

Nova pre 47 minuta
Ričarlisonove makazice i Sanderlendov blistavi povratak obeležili popodne u Premijer ligi

Ričarlisonove makazice i Sanderlendov blistavi povratak obeležili popodne u Premijer ligi

RTS pre 2 sata
Sjajni Rišarlison, fešta „Crnih mačaka“, Muniz heroj Fulama

Sjajni Rišarlison, fešta „Crnih mačaka“, Muniz heroj Fulama

Sport klub pre 2 sata
Skandal u Engleskoj: Navijač uhapšen jer je napao zvezdu Premijer lige

Skandal u Engleskoj: Navijač uhapšen jer je napao zvezdu Premijer lige

Nova pre 1 sat
Majstorija Rišarlisona kao protiv Srbije, rapsodija povratnika u elitu

Majstorija Rišarlisona kao protiv Srbije, rapsodija povratnika u elitu

B92 pre 2 sata
Brazilac ponovio magiju kao protiv Srbije na Mundijalu i obeležio start Premijer lige

Brazilac ponovio magiju kao protiv Srbije na Mundijalu i obeležio start Premijer lige

Telegraf pre 2 sata
Premijer liga: Moćan povratak Sanderlenda, Totenhem ubedljiv!

Premijer liga: Moćan povratak Sanderlenda, Totenhem ubedljiv!

Večernje novosti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TotenhemSanderlendPremijer ligaFulam

Sport, najnovije vesti »

Pala je i Francuska: Srbija je sada jedina neporažena u grupi

Pala je i Francuska: Srbija je sada jedina neporažena u grupi

Danas pre 23 minuta
Ništa od povratka Popovića u Partizan

Ništa od povratka Popovića u Partizan

Danas pre 58 minuta
Francuska bez velike uzdanice na Prvenstvu Evrope

Francuska bez velike uzdanice na Prvenstvu Evrope

Danas pre 2 sata
Kirjosova bivša devojka progovorila o njihovoj vezi: „Pronašla sam mir u sebi i nadam se da je on srećan“

Kirjosova bivša devojka progovorila o njihovoj vezi: „Pronašla sam mir u sebi i nadam se da je on srećan“

Danas pre 1 sat
Što sam Radnički, što sudija Miladinović, tek Morava je osvojila bodove rezultatom koji "odjekuje"!

Što sam Radnički, što sudija Miladinović, tek Morava je osvojila bodove rezultatom koji "odjekuje"!

Plus online pre 13 minuta