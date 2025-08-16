Uhapšen muškarac koji je na rasnoj osnovi vređao fudbalera Bornmuta

Nova sezona u Premijer ligi počela je sinoć, kada je aktuelni šampion Liverpul na svom terenu pobedio Bornmut 4:2.

Incident se dogodio u prvom poluvremenu kada je Semenjo prijavio uvrede sudiji Entoniju Tejloru. Sudija je u 29. minutu na kratko prekinuo utakmicu i razgovarao sa trenerima i kapitenima obe ekipe, a muškarac koga je prijavio Semenjo izbačen je sa Enfilda. Kako je preneo Skaj, policija Mersisajda saopštila je da je muškarac danas priveden zbog sumnje da je na rasnoj osnovi prekršio javni red i odveden je na ispitivanje. Semenjo je bio dvostruki strelac u porazu