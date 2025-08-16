Ričarlisonove makazice i Sanderlendov blistavi povratak obeležili popodne u Premijer ligi

Fudbaleri Totenhema pobedili su Barnli rezultatom 3:0 u prvom kolu Premijer lige. Pobedu je zabeležio i Sanderlend, a Brajton i Vest Hem su podelili bodove.

Totenhem je rutinski izašao na kraj sa pridošlicom iz Čempionšipa, a u prvom planu je bio Ričarlison, koji je sa dva gola bio najzaslužniji za trijumf svog tima. Prvi je postigao u desetom minutu nakon odličnog ubacivanja Mohameda Kudusa, a akteri se nisu menjali ni prilikom drugog pogotka. Tada je brazilski napadač makazicama, kao protiv Srbije na Svetskom prvenstvu 2022. godine, uspeo da ponovo savlada Martina Dubravku. Pobedu je ubedljivijom učinio Brenan