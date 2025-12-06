Kad i gde možete da gledate meč odluke na Svetskom prvenstvu Srbija – Crna Gora?

Rukometašice Srbije se nalaze u dobroj situaciji za prolazak u četvrtfinale Svetskog prvenstva, budući da „drže konce“ u svojim rukama.

I pored toga što su ispustile pobedu i na kraju remizirale protiv selekcije Farskih Ostrva (31:31) u prošlom meču, izabranice Hose Ignasija Pradesa Ponsa i dalje imaju povoljnu situaciju za prolaz u narednu fazu takmičenja, pred odlučujući meč protiv Crne Gore. Za prolaz u četvrtfinale Srbiji je dovoljan i nerešen rezultat na utakmici protiv Crne Gore, koja je na programu u subotu, 6. decembra od 15.30 uz direktan prenos na kanalima RTS 1 i Arena Premijum 5. Dakle,