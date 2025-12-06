Fudbal Prva liga: Vranjanci favoriti protiv Kruševljana

Jug press pre 2 sata
Fudbal Prva liga: Vranjanci favoriti protiv Kruševljana

VRANJE Dinamo Jug u 21. kolu Prve lige u Vranju igra protiv Trajala iz Kruševca, tima koji je na 12. mestu na tabeli sa 23 boda, a Vranjanci su četvrti sa 30 bodova, odnosno, na osmoj poziciji sa 25 bodova ukoliko bude pravosnažna odluka organa Fudbalskog saveza Srbije o oduzimanju pet bodova zbog događaja na meču 17. kola sa ekipom Vršca.

Vranjski prvoligaš je bez obzira na odluku za zelenim stolom, pokazao da je u dobroj formi, osim na domaćem terenu, osvaja bodove u gostima, pa je pred susret sa Kruševljanima favorit, iako Trajal dolazi u Vranje posle velikog uspeha u Pančevu na meču sa domaćim Železničarom u Kupu Srbije, ostvarivši plasman u četvrtfinale. Stručni štab Dinama Jug je i po formaciji i po sastavu ekipe za susret sa Trajalom nagovestio ofanzivnu igru od prvog sudijskog zvižduka, kada
Otvori na jugpress.com

Povezane vesti »

Skrobić: Najgore kad je najpotrebnije, ništa nije funkcionisalo

Skrobić: Najgore kad je najpotrebnije, ništa nije funkcionisalo

RTS pre 1 sat
Rukometašice Srbije bez četvrtfinala SP, debakl protiv Crne Gore

Rukometašice Srbije bez četvrtfinala SP, debakl protiv Crne Gore

RTS pre 1 sat
Cvijić za RTS: Ušle smo sa strahom, poraz za nauk

Cvijić za RTS: Ušle smo sa strahom, poraz za nauk

RTS pre 1 sat
Selektor utučen posle poraza od Crnogorki: "Najgora utakmica u prvenstvu"

Selektor utučen posle poraza od Crnogorki: "Najgora utakmica u prvenstvu"

Sportske.net pre 1 sat
Fudbal Super liga: neizvesno u Surdulici, Radnik i Mladost imaju svojeadute

Fudbal Super liga: neizvesno u Surdulici, Radnik i Mladost imaju svojeadute

Jug press pre 2 sata
(VIDEO) Nema popusta u Nemačkoj: Crna Gora u četvrtfinalu!

(VIDEO) Nema popusta u Nemačkoj: Crna Gora u četvrtfinalu!

Sport klub pre 2 sata
Nemice odigrala pošteno i poslale Crnu Goru u četvrtfinale Svetskog prvenstva

Nemice odigrala pošteno i poslale Crnu Goru u četvrtfinale Svetskog prvenstva

Sportske.net pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalVranjePančevoFudbalski savezKruševacFudbalski savez SrbijeVršacTrajalTrayal

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Novi kiks Liverpula u Premijer ligi

(VIDEO) Novi kiks Liverpula u Premijer ligi

Danas pre 27 minuta
Nova: Partizan ostao bez šest članova Upravnog odbora

Nova: Partizan ostao bez šest članova Upravnog odbora

Danas pre 1 sat
Verstapenu pol pozicija u Abu Dabiju

Verstapenu pol pozicija u Abu Dabiju

Danas pre 2 sata
Nemačka silovita protiv Španije, Crna Gora u četvrtfinalu Svetskog prvenstva

Nemačka silovita protiv Španije, Crna Gora u četvrtfinalu Svetskog prvenstva

Danas pre 2 sata
Velika Britanija od 2027. zabranjuje plastične vlažne maramice

Velika Britanija od 2027. zabranjuje plastične vlažne maramice

Danas pre 2 sata