Fudbal Prva liga: Vranjanci favoriti protiv Kruševljana

VRANJE Dinamo Jug u 21. kolu Prve lige u Vranju igra protiv Trajala iz Kruševca, tima koji je na 12. mestu na tabeli sa 23 boda, a Vranjanci su četvrti sa 30 bodova, odnosno, na osmoj poziciji sa 25 bodova ukoliko bude pravosnažna odluka organa Fudbalskog saveza Srbije o oduzimanju pet bodova zbog događaja na meču 17. kola sa ekipom Vršca.

Vranjski prvoligaš je bez obzira na odluku za zelenim stolom, pokazao da je u dobroj formi, osim na domaćem terenu, osvaja bodove u gostima, pa je pred susret sa Kruševljanima favorit, iako Trajal dolazi u Vranje posle velikog uspeha u Pančevu na meču sa domaćim Železničarom u Kupu Srbije, ostvarivši plasman u četvrtfinale. Stručni štab Dinama Jug je i po formaciji i po sastavu ekipe za susret sa Trajalom nagovestio ofanzivnu igru od prvog sudijskog zvižduka, kada