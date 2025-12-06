Fudbal Super liga: neizvesno u Surdulici, Radnik i Mladost imaju svojeadute

SURDULICA Surdulički Radnik u 18. kolu Super lige igra na svom terenu protiv Mladosti iz Lučana, ekipe koja se nalazi na osmom mestu na tabeli sa 23 osvojena boda, koliko imaju i šestoplasirani Surduličani na šestoj poziciji sa boljom gol razlikom.

Meč između Surduličana i Lučanaca je neizvestan i nezahvalan za bilo kakve smelije prognoze, oba tima su u play of zoni, spadaju u red stabilnih superligaša u ovoj prvenstvenoj sezoni, pa se očekuje velika borba i žestoko nadmetanje između rivala na terenu Gradskog stadiona u Surdulici. Marko Jakšić, šef stručnog štaba Radnika, poznat kao zagovornik ofanzivne igre, i formacijski i po personalnom opredeljenju, odlučio se za napadački sastav tima na meču sa