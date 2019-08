Zvezda na skeneru Blicsporta: Flojd, baksuz i najslabija karika

Blic sport pre 1 sat | Veljko Ivanović

Zvezda nije uspela da pobedi Kopenhagen u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a evo kako su crveno-beli prošli na skeneru Blicsporta.

Milan Borjan 6,5: Kako god to fantastično zvučalo, iako je kaputulirao i to sa penala - golman jednog tima bio je gotovo besposlen. To je bila priča vlažne avgustovske večeri u slučaju Milana Borjana. Ne bi trebalo u ovom smislu analizirati odluku portugalskog sudije, jer sila Boga ne moli, već samo prosuti činjenicu - Kopanhagen za 90. minuta nije uputio ni jedan šut u okvir gola čuvara mreže crveno-belih. Marko Gobeljić 7: Zvezdin Betmen kao preporođen. Imalo ga