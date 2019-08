Priština svaljuje krivicu na Beograd: Stravične gužve na Merdaru i Jarinju, čeka se i do šest sati

Blic pre 3 sata | Tanjug

Na prelazu Merdare, prema podacima ministarstva unutrašnjih poslova privremenih institucija u Prištini, čeka se skoro šest sati, prenose mediji sa Kosova i Metohije.

Predstavnici privremenih prištinskih vlasti krivicu za gužve na prelazu prebacuju na srpsku stranu. Kako navode, na Merdaru se za ulazak u centralnu Srbiju čeka između pet i šest sati u koloni dugoj i do 3,5 kilometara, dok se za ulazak na KiM čeka manje od sat vremena. Na prelazu Jarinje putnici koji idu ka centralnoj Srbiji čekaju i do dva sata, dok se na suprotnoj strani čeka do 40 minuta. Duža čekanja zabeležena su i na prelazu Mutivode gde se za izlazak čeka i