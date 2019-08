Krunić: Stojanović "starter", Haskić i dalje na klupi

Mondo pre 1 sat | MONDO/Tanjug

Trener Radničkog u meču protiv Voždovca traži veću agresivnost i bolji pristup nego prošlog vikenda u "tesnoj" pobedi nad Javorom.

Ekipa Radničkog u subotu (20.00) će na "Čairu" dočekati Voždovac i biće joj to treći meč na domaćem terenu u prva četiri kola Linglong Tajer Superlige. Nišlije su savladale Proleter i Javor, a poražene su od Crvene zvezde, na jedinom gostovanju do sada. Minulog vikenda su Ivanjičani došli do vođstva, a Radnički preokrenuo golovima Stefana Mihajlovića sa "bele tačke", od kojih je prvi bio krajnje sumnjiv. Bilo kako bilo, rezultatom 2:1 je prošlosezonski vicešampion