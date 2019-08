Eksplodirala cisterna u Tanzaniji, poginule 62 osobe

N1 Info pre 34 minuta | Beta/AFP

Najmanje 62 osobe poginule su u eksploziji cisterne s naftom u gradu Morogoro, na istoku Tanzanije, javlja Anadolija.

Cisterna je eksplodirala u istočnoj Tanzaniji dok su ljudi pokušavali da sipaju gorivo iz nje. Morogoro se nalazi 200 kilometara od Dar Es Salama, najvećeg grada u zemlji. Policijski podaci govore da je povređeno najmanje 70 osoba. Police say at least 57 people have been killed in a fuel tanker explosion in eastern Tanzania. @lbcbreaking (Photo credit: @eastafricatv) pic.twitter.com/030MusB9FW Policijski komesar Stiven Kabve potvrdio je da su mnoge osobe zadobile