Protest „1 od 5 miliona“: Guranje demonstranata i obezbeđenja kod Predsedništva

Danas pre 17 minuta | Piše: Danas Online

Tročlana delegacija organizatora protesta „Jedan od pet miliona“ ostavila je večeras na ulazu zgrade Predsedništva Srbije u centru Beograda spisak zahteva koje je potrebno ispuniti kako bi izbori bili fer.

Delegacija je najavila da je 1. septembar rok da se to učini, ili će uslediti bojkot izbora. Prethodno je delegacija probala da uđe, ali je kod ograde koja okružuje Predsedništvo zaustavljena mimo kako je rekao, jedan od organizatora protesta, Srđan Marković dogovora sa obezbeđenjem da će to biti moguće. Krenula na veceru, kasnim, naletim na #1od5miliona posaljem poruku da cu jos da kasnim i evo me ispred predsednistva