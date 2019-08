Užice: Za posredovanje u zapošljavanju medicinskog tehničara na određeno naplatio 2.000 evra

RTV pre 2 sata | RTV

UŽICE - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu uhapsili su G.T.(1975) rukovodioca Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara u ogranku Užice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo primanje mita.

Kako se sumnja, G.T. je u periodu od aprila do jula ove godine od jednog muškarca iz Užica tražio i primio 2.000 evra da bi predložio rukovodiocu Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije da sa njim ponovo zasnuju radni odnos na određeno vreme, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u