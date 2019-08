Nole počeo da deli lekcije i u Sinsinatiju!

Sportske.net pre 4 sata | Sportske.net

Na vidiku i duel sa Kirjosom...

Najbolji teniser sveta Novak Đoković uspešno je danas započeo odbranu titule u Sinsinatiju. On je večeras u meču drugog kola savladao Amerikanca Sema Kverija sa 2:0, po setovima 7:5 i 6:1, posle jednog sata i 19 minuta igre. Kveri je bolje započeo meč, poveo je sa 2:0, tu prednost je održavao do šestog gema, kada Đoković dolazi do izjednačenja na 3:3, a onda posle zanimljive borbe naš teniser pravi još jedan brejk za konačnih 7:5 u prvom setu. U drugom se prava