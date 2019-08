Senzacija u Sinsinatiju! Kecmanović stigao do pobede karijere, Zverev pao posle preokreta /video/

Blic sport pre 1 sat | Miodrag Dimitrijević

Naš Miomir Kecmanovič napravio je pravi podvig na turniru u Sinsinatiju.

On je sa 6:7(4), 6:2, 6:3 savladao šestog igrača sveta Aleksandra Zvereva. Naš as je posle velike borbe izgubio prvi set, ali je u nastavku pokazao zašto mu se predviđa svetla budućnost. Ovo je bio njegov prvi trijumf protiv jednog od TOP 10 igrača na planeti, a ujedno i petog nosioca turnira. Dakle, sada je Kecmanoviću znatno "raskrčeniji " put da dođe do nedelje iz snova. U drugom i trećem setu je bio kao furija, pa je potpuno uništio Nemca. Napravio je čak