Dačić: Amerika podržava našu želju za kompromisom

BEOGRAD - Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je danas da SAD neće preuzeti vođenje dijaloga između Beograda i Prištine, ali da se trude da pronađu dobitnu kombinaciju za kompromis.

On je za Prvu tv rekao da će dijalog nastaviti da vodi EU, ali da SAD želi da pronađe kompromisno rešenje za KiM i da to iskoriste za svoje predstojeće predsedničke izbore. Upitan da li SAD podržavaju podelu Kosova, on je istakao da je dva puta razgovarao sa savetnikom za nacionalnu bezbednost SAD Džonom Boltonom i da se nikada nisu izjašnjavali da li će da podrže podelu ili imaju neki drugi koncept. "Oni podržavaju našu želju da se dođe do kompromisa. To je