Mislite da ne može dalje, ali Kirjos iznova uspeva! Nepristojnost, lupanje, pljuvanje ka sudiji...

Sportske.net pre 36 minuta | Sportske.net

Ništa novo...

Nik Kirjos je poražen noćas u Sinsinatiju od Karena Kačanova rezultatom 7:6 (3), 6:7 (4) i 2:6 posle preokreta, a naravno da je njegovo ponašanje u prvom planu. Rasturio je dva reketa na komade, ali ne na uobičajenom mestu, već u hodniku tokom toalet pauze. Upozoren je od strane sudije da mu pauze dugo, na šta je on odgovorio brže nego što se mislilo prozivajući Rafaela Nadala. "To je urnebesno! Koliko traju Rafine pauze? Pokažite mi snimak na kome on poštuje