Rakočević: Albanac nožem pretio mladim srpskim košarkašima u Udinama

Danas pre 49 minuta | Piše: Beta

Potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije Igor Rakočević rekao je večeras da je jedan Albanac nožem pretio mladim srpskim košarkašima u Udinama, gde se nalaze na Evropskom prvenstvu.

Kako je Rakočević rekao za Blic, on je mladim srpskim košarkašima dok su šetali prišao na biciklu i počeo da ih vređa. „Govorio je ‘No Srbija, Kosovo – Albanija’. Momci su mu pokazali rukom da se skloni. On se nije pomerio, već je počeo još jače da proziva i provocira. Dečaci su se tada okupili oko kapitena“, rekao je Rakočević. Istakao je da je tada Albanac sišao s bicikla i počeo da ih juri nožem. „Momci su se toliko uplašili, razbežali i došli do hotela. Srećom,