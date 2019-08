O’Konel: Korupcija će uništiti Kosovo

Danas pre 2 sata | Piše: FoNet

Nepotizam, korupcija i zarobljavanje države uništiće Kosovo, izjavio je danas ambasador Velike Britanije u Prištini Rori O’Konel. “Strpljenje kosovskih prijatelja iščezava.

Građani Kosova zaslužuju bolje, ali samo ako odluče da kazne one koji su uključeni u ovakve radnje“, poručio je O’Konel, prenosi Kosovo onlajn. O’Konel je tako podržao ambasadu SAD koja je sledila primer njegove zemlje i povukla se iz odbora Agencije za poređenje i verifikaciju imovine. On je ponovio da se povukao iz tog odbora kada je kosovska skupština imenovala Nasera Šalju, jer ga smatraju nekvalifikovanim i nekompetentnim i to zbog njegovih veza sa poslanicima