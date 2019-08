Dramatična ispovest pilota koji je sleteo na hrvatski auto-put: Letelica je počela da trokira, a onda je motor skroz otkazao! Znao sam da nema puno vremena! (foto)

Kurir pre 2 sata

Pilot Cesne 150 koja je danas prinudno sletela na autoput A6, Teodor Goričanec, ispričao je nakon uviđaja novinarima kako je izgledala drama kod Ravne Gore.

Otkrio je kako je kao instruktor s učenicom poleteo iz Zagreba. Posle 55 minuta leta motor je počeo čudno da se ponaša, "trokirao je", a nedugo nakon toga i skroz otkazao. Iskusni pilot i dugogodišnji instruktor znao je da nema mnogo vremena za razmišljanje. Najpre je hteo da sleti na obližnju poljanu, ali nije bio siguran kakav je teren u pitanju i da li može to sigurno da uradi. Odluka je pala na autoput. - Bila je to jako teška odluka s obzirom na to da je