Vučić obećao nove puteve, kanalizaciju i bolji život građana Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srbija 70 godina sanjala i čekala otvaranje auto puta "Miloš veliki" i obećao nove puteve, kanalizacionu infrastrukturu i bolji život za građane Srbije.<p>Vučić je, otvarajući svečano deonicu puta Obrenovac-Ljig, rekao da će taj put omogućiti novi i bolji život za građane Srbije i da predstavlja "hrast budućnosti" za decu koja treba u Srbiji da ostanu i ne idu u inostranstvo te pozvao one koji su otišli da se u Srbiju vrate.

On je kazao da put do Požege Srbiju košta preko milijardu i sto miliona evra i da Srbija sve to uspeva da završi zahvaljući građanima koji su imali poverenja u odgovornu državnu politiku koja ne daje lažna obećanja i "šarene laže" i koja izvodi Srbiju na pravi put.

Predsednik je kazao da je danas održan sastanak o investicionom ulaganju sa članovima Vlade Srbije i da je dogovoreno da se u svakoj opštini u Srbiji završi sve oko vodovoda, kanalizacije i fabrika otpadnih voda jer je "sramota" da Srbija to nema rešeno u 21 veku.

"Uložićemo gotovo milijardu evra u 5.000 kilometara puteva, regionalnih i lokalnih, uradićemo to u naredne četiri godine. Uradili bismo i više nego nemamo firmi i kompanija koje to mogu da urade. Nije problem u novcu nego nemamo tesara, varilaca koji to mogu da urade", rekao je Vučić.

On je istakao i da je za razvoj Srbije neophodan mir.

"Srbija nam je jedni izbor, želimo da ostanemo ovde i zato najviše ulažemo u mir, rad i znanje i povezivanje. Srbija može da bude velika ako je učinimo dostupnom otvorimo je i omogućimo joj da se kreće", rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da će Srbija nastaviti sa ulaganjima i da neće ni zbog čega stati.

"Imaćemo puteve, pruge, infrastrukturu na nivou evropskih najrazvijenijih zemalja. To nam je obaveza, dužnost i san koji nas je knjaz Miloš naučio da sanjamo i nije neostvariv. Da uvek šitimo svoje interese, da od neprijatelja pravimo prijatelje, a prijatelje ljubomorno čuvamo i imamo odlične odnose sa Kinom i Rusijom i drugim zemljama u svetu", istakao je Vučić.

On je zahvalio svima radnicima koji su gradili autoput "Miloš veliki" i Kinezima koji grade taj auto put ističući da Kina i Srbija imaju čelično prijateljstvo.

Svečano otvaranje auto puta organizovano je kod Ljiga i počelo je intoniranjem himne "Bože pravde". Svečanosti je prisustvovao bivši predsednik Srbije i Srpske napredne strnke, a sadašnji predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Rusijom i Kinom Tomislav Nikolić.

Prisustvovali su i član predsedništva BiH Milorad Dodik, crnogorski opozicioni političar Anrdija Mandić, ambasadorka Kine u Srbiji Čen Bo, predsednik vlade Vojvodine Igor Mirović, ministri u vladi Srbije i drugi.

Otvorena deonica auto-puta od Obrenovca do Ljiga je dužine 62,7 kilometara i nalazi se na Koridoru 11. Radovi na toj deonici su koštali 333,7 miliona dolara.

Sa deonicom Ljig-Preljina, od 40,36 kilometara, koja je već u saobraćaju, od večeras je u funkciji 103,06 kilometara auto-puta E-763 Beograd-Južni Jadran, čime će biti rasterećena Ibarska magistrala.

Taj put značajno će približiti Zapadnu Srbiju i Beograd, pošto će se od Obrenovca do Čačka stizati za sat vremena.

Deonica Obrenovac-Ljig je projektovana za brzine od 130 kilometara na sat, a pored ostalog čine je 42 mosta i nadvožnjaka.

Novi auto-put od Obrenovca do Ljiga čine trase Obrenovac-Ub u dužini od 26,23 kilometara, Ub-Lajkovac u dužini od 12,5 kilometara, gde je saniran deo od 2,5 kolometara zbog prethodno lošeg kvaliteta izgradnje, kao i Lajkovac-Ljig, dužine 23,98 kilometara.

Trasa auto-puta E-763 predstavlja krak Transevropske magistrale koji na području Srbije i Crne Gore povezuje njen osnovni pravac od Gdanjska do Atine i Istanbula sa Jadranskim morem i lukom Bar.

Vatromet i prolazak prvih automobila, u bojama zastave Srbije, kroz tunel Brančić označili su da je auto-put "Miloš Veliki" svečano pušten u saobraćaj.

(Beta, 08.18.2019)