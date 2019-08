Raste broj žrtava: Broj stradalih u požaru u Odesi povećan na devet

Blic pre 35 minuta | Srna

Broj žrtava požara u hotelu u Odesi u Ukrajini povećan je na devet, saopštile su službe za vanredne situacije.

Prema poslednjim podacima, poginulo je devet ljudi, dok je 10 povređeno, javlja "Juronjuz". Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski rekao je da je među povređenima nekoliko lica u kritičnom stanju. On nije izneo detalje o tome kako je požar izbio, niti koliko je ljudi u tom trenutku bilo u hotelu. "Mrtvi i ranjeni kao rezultat ne rata i granatiranja već nemara i nepoštivanja osnovnih propisa zaštite od požara i to zbog površnog odnosa prema ljudskom životu. To će