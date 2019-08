Sve o novom autoputu "Miloš Veliki" koji se otvara danas: Kolike su putarine i ograničenja, kada će biti pumpi i 4 mape uključenja

Blic pre 3 sata | A. Milutinović

Autoput "Miloš Veliki", odnosno deonica Koridora 11 od Obrenovca do Preljine, zvanično će biti otvorena danas u 17 sati.

Putnicima će tako biti dostupno 103 kilometara novog autoputa, čime će putovanje do Zapadne Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine biti značajno olakšano. Do sada se saobraćaj na Koridoru 11 odvijao samo u dužini od 40,3 kilometra na potezu Ljig-Preljina (Čačak) koji je otvoren pre dve i po godine, no već od danas putnici će od Obrenovca imati autoput, umesto tek od Ljiga. Kraće i sigurnije putovanje Tri spojene deonice, zajedno sa deonicom Ljig-Preljina (otvorena