U ponedeljak sunčano i toplo, do 34 stepena

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD: U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo.

Najniža temperatura biće od 10 do 20, a najviša dnevna od 32 do 34 stepena, saopštio je RHMZ. Duvaće slab do umeren, jugoistočni i istočni vetar. U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura biće oko 20, a najviša oko 34 stepna. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 26. avgusta, biće sunčano i veoma toplo, sa najvišom temperaturom od 33 do 35 stepeni. Od četvrtka se očekuje manji pad temperature, ali će se i dalje zadržati toplo vreme