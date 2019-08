Koliko je Nemačkoj potrebna američka vojska?

RTV pre 36 minuta | Tanjug

BON - Ako SAD ostvare najavu o povlačenju američkih vojnika iz Nemačke to bi moglo da drastično utiče na odnose Berlina i Vašingtona i sasvim preoblikuje američku vojnu prisutnost u Evropi nakon Drugog svetskog rata.

U poslednje vreme sve češće se govori o tome da bi Sjedinjene Američke Države deo vojnika koji su sada stacionirani u Nemačkoj mogle prebaciti u Poljsku. Razlog za to je što, za razliku od Poljske, koja već izdvaja željenih dva odsto bruto-nacionalnog dohotka za vojsku, u Nemačkoj to nije slučaj - niti će biti u dogledno vreme. Za američkog predsednika Donalda Trampa je to omiljena tema kada kritikuje Nemačku i kancelarku Angelu Merkel. A Poljska ne samo da izdvaja