Tri finala u tri nedelje i konačno trofej za Medvedeva

Ruski teniser posle pobede nad Novakom Đokovićem u polufinalu nije propustio šansu da osvoji masters u Sinsinatiju.

Danil Medvedev pobednik je turnira "Masters 1000" serije u Sinsinatiju! On je u finalu, u nedelju kasno uveče po srednjeevropskom vremenu, bio bolji od Belgijanca Davida Gofana - 7:6 (7:3), 6:4! Medvedevu je to najznačajnija titula u karijeri, a do nje je došao posle serije odličnih igara širom Severne Amerike. On je prethodne dve nedelje igrao finala turnira u Vašingtonu (6:7, 6:7 protiv Nika Kirjosa) i Montrealu (3:6, 0:6 protiv Rafaela Nadala, nakon što je