Tusk odgovorio Džonsonu o irskoj granici: Tražite ustupke, a ne nudite alternativna rešenja!

Kurir pre 2 sata

Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk izjavio je danas da se u pismu koje mu je poslao britanski premijer Boris Džonson ne navode realne alternative za "bekstop" - rešenje pitanja granice između Republike Irske i britanske pokrajine Severne Irske posle izlaska Velike Britanije iz EU.

"Bekstop predstavlja garanciju da neće biti tvrde granice na irskom ostrvu, sve dok se ne nađe drugo rešenje", odgovorio je Tusk. The backstop is an insurance to avoid a hard border on the island of Ireland unless and until an alternative is found. Those against the backstop and not proposing realistic alternatives in fact support reestablishing a border. Even if they do not admit it. — Donald Tusk (@eucopresident) August 20, 2019 Tusk je tako odgovorio Džonsonu na