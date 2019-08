Mitropolit Amfilohije: Ne bavim se politikom ali mi izleti nekad oštrija reč

Danas pre 11 minuta | Piše: Beta

Mitropolit crnogorsko primorski Amfilohije rekao je danas, povodom kritika koje se mogu čuti u Crnoj Gori, da je „apsolutna besmislica da je eksponenent neke velikosrpske, velikoruske ideje“, navodeći i da se ne bavi politikom već brigom o narodu, ali da mu nekad „izleti“ neke oštrija reč“.

„Milo Đukanović je čovek političar, i on je čovek partijski, njemu je Crkva isto što i partija. On ne zna šta je Crkva, ne može ni znati kad nije kršten“, rekao je mitropolit Amfilohije u intervjuu za Radio televiziju Srbije. On je naglasio i da je rekao da je crnogorska vlast priznanjem Kosova, kao nezavisne države, učinila „izdaju Crne Gore“. Na pitanje o odnosu prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, mitropolit Amfiloje je naveo da je rekao da se „boji te