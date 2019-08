Vučić: Dijalog Beograda i Prištine u najboljem slučaju u decembru

N1 Info pre 30 minuta | FoNet

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će se dijalog Beograda i Prištine u "najboljem slučaju" nastaviti početkom decembra.

"Teško da to možete da očekujete pre održavanja prištinskih izbora, za koje verujem da će biti 6. oktobra, iako još nisu raspisani. To znači, u najboljem slučaju početak decembra, ali je pre toga važno da se govori o ukidanju taksi", rekao je Vučić za TV Prva odgovarajući na pitanje da li su Beograd i Priština nakon njegovog sastanka u Njujorku s državnim sekretarom SAD Majkom Pompeom bliži nastavku dijaloga. On je rekao da nije problem da li će se dijalog