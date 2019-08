I danas do 35 stepeni

Politika pre 19 minuta

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme uz slab jugoistočni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura biće od 12 do 22 stepena, najviša dnevna od 32 do 35 stepeni Celzijusa. U Beogradu će takođe biti veoma toplo i sunčano uz temperature od 22 do 35 stepeni. Biometeorološka prognoza za sredu, 21. avgust 2019. godine: Nastavlja se period sa nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na hronično obolele osobe. Naročit oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu glavobolje i razdražljivosti.