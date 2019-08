Otkriven naziv 25. filma o Džejmsu Bondu

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

Dugo očekivani novi film o Džejmsu Bondu zvaće se "Nema vremena za umiranje" (No Time To Die ), objavljeno je na zvaničnom Tviter nalogu produkcije. Film je prethodno imao radni naslov "Ruka koja razbija" (Shatterhand ), ali je naziv promenjen kako bi bio u skladu sa imenima prethodnih kultnih filmova o britanskom špijunu. Snimanje filma još traje, a to će biti poslednje pojavljivanje Danijela Krejga u ulozi agenta 007, prenosi Dejli mejl. Režiser 25. filma o