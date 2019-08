Tramp želi sporazum o Kosovu u finišu svoje kampanje

Danas pre 19 minuta | Piše: Marija Stojanović

Diplomate o licitiranju datumima mogućeg dogovora Beograda i Prištine Trampova administracija nesumnjivo želi da se postigne konačni sporazum o Kosovu pre američkih predsedničkih izbora u novembru 2020. godine, jer bi to bio „ogroman plus“ za Trampovu kampanju, ali za njegovu poziciju bilo bi još bolje da to bude učinjeno neposredno pre izbora, a ne u junu, kada će se na to i zaboraviti.

U Srbiji će se tek krajem maja ili početkom juna sledeće godine formirati nova vlada, posle izbora, pa ni zvanični Beograd neće biti spreman za prihvatanje sporazuma u tom periodu, kažu za Danas nezvanično pojedini predstavnici diplomatskih krugova, komentarišući tvrdnje pojedinih medija da je plan američke administracije da sporazum Beograda i Prištine bude potpisan do leta naredne godine. Naši izvori, takođe, ocenjuju da ne zvuče realno medijski navodi da bi dve