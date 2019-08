Stefanović: Sprečiti politizaciju Interpola

RTV pre 3 sata | Tanjug

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da Srbija argumentima pokušava da objasni članicama Interpola zašto tzv. Kosovo ne treba da postane deo te organizacije, kao i da treba zaustaviti i sprečiti politizaciju te policijske organizacije.

On je za TV Pink naglasio da Srbija razgovara sa svima, čak i sa onima koji su priznali nezavisnost Kosova, i da je cilj da se ubede zemlje članice Interpola u političke, policijske i pravne razloge zbog kojih Kosovo ne treba da postane članica te organizacije na predstojećoj Generalnoj skupštini Interpola u oktobru u Čileu. "Naš posao je da ih uverimo da bi to bilo loše i za međunarodno pravo i za reputaciju Interpola. Prijemom Kosova može doći do zloupotrebe