Slika sa stadiona Partizana oduševila celu Evropu: Oglasio se i Nemanja Matić - Bravo momci, od večeras samo decu na stadion (foto)

Večernje novosti pre 14 minuta | Novosti online

Slika dece na tribinama obišla je celu Evropu, a imun na tu fotku nije ostao ni reprezentativac Srbije Nemanja Matić

Stroga kazna UEFA zbog "rasizma" i isticanja keltskog krsta na prošloj evropskoj utakmici lišila je fudbalere Partizana na dva meča podrške na kakvu su navikli crno-beli. Međutim, to nije sprečilo srpski tim da sinoć protiv Moldea pošalju izuzetno moćnu sliku fudbalskoj Evropi. Sa preko 3.000 najvatrenijih klinaca urasta do 14 godina iz preko 40 škola fudbala širom Srbije crno-beli su imali do sada neviđenu podršku u Humskoj 1. Slika dece na tribinama obišla je