Uskoro spajanje mosta Moračica na auto-putu koji spaja Crnu Goru i Srbiju

Blic pre 3 sata | Tanjug

Most Moračica, na autoputu Bar -Boljare uskoro će biti spojen, a nakon toga uslediće zanatski radovi i postavljanje vetrobrana, izjavio je glavni inženjer Moračiće Duško Rondović.

On je za RTCG rekao da su ostala četiri centralna segmenta u rasponu po dva metra kako bi most dobio konačnu konstrukciju, kao i da će most biti završen pre roka završetka svih radova na autoputu. "Mi očekujemo da ćemo u toku septembra spojiti kompletan most, ostala su nam četiri centralna segmenta da spojimo na kolovoznoj konstrukciji", rekao je Rondović. Prema njegovim rečima, most će od udara vetra štiti vetrobrani visoki četiri metra. "Vetrobrani su od