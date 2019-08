Jovanović i Bastać: Zašto je rekonstrukcija trga koštala 10 miliona evra

Beta pre 2 sata

Predstavnici Saveza za Srbiju (SzS) saopštili su danas da neće odustati od borbe da se privedu pravdi predstavnici aktuelne vlasti koji su se "ugradili" u rekonstrukciju Trga republike koja je koštala 10 miliona evra.

Oni su na konfereniji za novinare na danas otvorenom rekonstruisanom Trgu republike istakli da se opozicija blokadom radova izborila da ipak ne bude ukinut trolejbuski saobraćaj u centru.

Potpredsednik Narodne stranke i šef odborničke grupe Saveza za Srbiju u Skupštini Beograda Nikola Jovanović "čestitao" je građanima Beograda što su izdržali besmisleno dugo zatvaranje Trga i centra grada, i pre svega što su se izborili da javni prevoz u centru ne bude ukinut i da bude vraćen trolejbuski saobraćaj - kao najjeftiniji i najčistiji vid prevoza danas u Beogradu.

"Obećavam Beograđanima - naredna vlast neće renovirati jedan Trg celih 375 dana, neće Beograđanima uzimati iz džepa 10 miliona evra samo da bi uklanjala žardinjere i postavljala granitne ploče, i pre svega - pitaće ih svaki put kada planira radove koji menjaju njihovu životnu stvarnost", rekao je Jovanović.

On je zapitao vlast šta su građani dobili za 10 miliona evra, koliko je koštala rekonstrukicija, i koji je problem rešen.

"Promenjen je saobraćajni profil, tako da je propusnost Trga smanjena. Nema podzemne garaže, čak ni biciklističkih staza. Nije pipnut Staklenac. Veza Dorćola sa Slavijom i ostatkom grada prepolovljena. Ranije po dve trake na liniji Kolarčeva-Francuska, sada samo po jedna na samom Trgu", rekao je Jovanović.

On je kazao da to pokazuje da se kampanja aktuelne vlasti "Skupo, a glupo" nastavlja, jer su rekonstruisali Trg, iako on mora uskoro ponovo biti raskopan - zbog metro stanice.

"Ili je ovo pokazatelj da metroa neće biti", zapitao je Jovanović.

Predsednik opštine Stari grad i funkcioner Stranke slobode i pravde Marko Bastać rekao je da je opozicija počela da brani trg kada su gradske vlasti najavile da će ukinuti saobraćaj i da su njihove blokade radova doprinele da danas trolejbusi i automobili ipak saobraćaju.

Po njemu, opozicija je zaslužna i što su radovi završeni pre roka, jer je vlast morala da požuri sa rekonstrukcijom.

Bastać je pitao zamenika gradonačelnika Gorana Vesića zašto je hteo da ukine trolejbuse i potrošio 10 miliona evra na besmislenu rekonstrukciju trga, zašto sada centralni gradski trg liči na scenu iz lošeg horor filma, zašto nema slivnika i zašto je smanjen protok saobraćaja sa četiri na dve saobraćajne trake.

"Zašto ne podneseš ostavku i spaseš ovaj grad", pitao je Bastać Vesića.

Na početku skupa održan je performans presecanja crvene vrpce uz okretanje lutaka prasića na improvizovanom ražnju i paljenje baklji, a Bastać je rekao da su time hteli da pokažu kako bi zaista Vesić i predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorili trg i da bi na ulazu u Beograd posle svih projekata koji se sprovode u glavnom gradu trebalo da stoji tabla na kojoj piše "Dobrodošli u poseljačeni diznilend Vesić Gorana".

Bastać je najavio da će u narednom periodu raditi analizu radova na trgu, ploča i materijala koji je korišćen i javnosti otkriti kolika je realna vrednost, a koliko se ko ugradio.

"A neka oni posle objašnjavaju i vide ko će ići u zatvor jer su se ugradili u ovaj posao preko 50 odsto", naveo je Bastać.

Performans i konferenciju za novinare ometao je predsednik Udruženja ubijenih i kidnapovanih na Kosovu Sima Spasić.

(Beta, 08.31.2019)