Đoković: Muči me nedeljama... Zvižduci? Ne zanima me to

N1 Info pre 2 sata | Bojan Marinković

Najbolji teniser sveta Novak Đoković izjavio je posle predaje Stenu Vavrinki u osmini finala US opena da problem sa levim ramenom ima već nekoliko nedelja i da u ovom trenutku nije siguran koliko će biti odsutan sa terena.

Prošlogišnji osvajač Slema u Njujorku predao je meč Vavrinki pri vođstvu Švajcarca 2:0 u setovima i 2:1 u trećem. "Levo rame je u pitanju, zbog toga sam predao. Bol traje već nedeljama, nekad osećam više, nekad manje. Sad nisam osećao kao da mogu da udaram lopticu. To je sve što imam da kažem. Ne želim više da govorim o svojim povredama. Čestitam Stenu, želim mu sve najbolje u nastavku turnira", rekao je Novak na konferenciji za medije. Respect between two US Open