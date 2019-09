Koje novine čekaju đake i nastavnike

RTS pre 3 sata

Pomoćnica ministra prosvete Vesna Nedeljković kaže za RTS da se nastavlja reforma čija je suština u izmenama nastavnog plana i programa. Ističe da su neke od novina jednosmenska nastava u nekim školama, novi programi za drugi i šesti razred, digitalne učionice.

Svi učenici prvog razreda u Srbiji imaće digitalne nastavne sadržaje i učiće po novom nastavnom programu, navela je gostujući u Jutarnjem dnevniku Vesna Nedeljković. "Đaci prvaci uče po novom nastavnom planu i programu koji je uveden još prošle godine, ali to je ta reformisana genercija. Ono što je važno za njih je to da će svi prvaci u Srbiji imati digitalne nastavne sadržaje", navodi Nedeljkovićeva. Kada je u pitanju drugi, peti i šesti razred to je takozvani