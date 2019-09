Poslanici Donjeg doma usvojili zakon koji zaustavlja Bregzit bez dogovora

N1 Info pre 23 minuta | N1 Beograd

Donji dom britanskog parlamenta podržao je zakon koji sprečava izlazak Velike Britanije iz EU bez dogovora.

Kako piše BBC, poslanici opozicije i "torijevci" obezbedili su usvajanje zakona sa 329 glasova, dok je protiv bilo 300. Ukoliko zakon bude usvojen u potpunosti, to će naterati premijera da zatraži produženje roka za Bregzit i posle 31. oktobra, ako London i Brisel do tog datuma ne postignu sporazum sa EU. 19:10 h Donji dom je podržao zakon koji obavezuje premijera da od EU zatraži produženje roka za Bregzit do 31. januara 2020. godine, osim ako parlament ne odobri