Nadal hita ka trofeju US opena!

Sportske.net pre 2 sata | Beta

Španski teniser Rafael Nadal plasirao se u polufinale Otvorenog prvenstva SAD, pošto je u noći izmedju srede i četvrtka pobedio Argentinca Dijega Švarcmana sa 6:4, 7:5, 6:2.

Nadal je tako stigao do svog 33. grend slem polufinala i sprečio Švarcmana da se plasira u svoje prvo. Meč je trajao dva sata i 47 minuta. Španac je upisao 35 direktnih poena i osam puta je oduzimao servis protivniku koji je odbijao da se preda. U prva dva seta Nadal je stizao do dva brejka prednosti, Švarcman se vraćao, ali je padao u odlučujućim momentima. U trećem setu nije bilo brejkova sve do šestog gema, ali je od tog momenta Nadal vezao tri gema i plasirao