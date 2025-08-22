Raspored svih utakmica na Evrobasketu 2025.

BBC News pre 38 minuta

Evropsko prvenstvo u košarci biće odigrano u četiri zemlje, a ekipe su podeljene po grupama.

Takmičenje će početi 27. avgusta i trajaće do 14. septembra.

Od eliminacione faze do finala, sve utakmice biće odigrane u Letoniji.

Titulu prvaka brani Španija koja je na EP 2022. pobedila Francusku 88:76.

Šampionat 27. avgusta otvaraju selekcije Velike Britanije i Litvanije - utakmica Grupe B počinje u 12:30.

Grupa A : Srbija, Letonija, Češka, Turska, Estonija, Portugal

: Srbija, Letonija, Češka, Turska, Estonija, Portugal Grupa B : Litvanija, Crna Gora, Finska, Velika Britanija, Švedska, Nemačka

: Litvanija, Crna Gora, Finska, Velika Britanija, Švedska, Nemačka Grupa C : Španija, Grčka, Italija, Gruzija, Bosna i Hercegovina, Kipar

: Španija, Grčka, Italija, Gruzija, Bosna i Hercegovina, Kipar Grupa D: Francuska, Slovenija, Poljska, Izrael, Belgija, Island

Donosimo vam raspored svih mečeva grupne faze (i predviđeni raspored nokaut faze i završnice) - termini su po srednjeevropskom vremenu.

GRUPA A

Domaćin reprezentacija u Grupi A je Riga, glavni grad Letonije.

- Prvo kolo; sreda, 27. avgust -

Češka - Portugal (13:45)

Letonija - Turska (17:00)

Srbija - Estonija (20:15)

- Drugo kolo; petak, 29. avgust -

Turska - Češka (13:45)

Estonija - Letonija (17:00)

Srbija - Portugal (20:15)

- Treće kolo; subota, 30. avgust -

Češka - Estonija (13:45)

Letonija - Srbija (17:00)

Turska - Portugal (20:15)

- Četvrto kolo; ponedeljak, 1. septembar -

Estonija - Turska (13:45)

Portugal - Letonija (17:00)

Srbija - Češka (20:15)

- Peto kolo; sreda, 3. septembar -

Estonija - Portugal (13:45)

Češka - Letonija (17:00)

Turska - Srbija (20:15)

https://www.facebook.com/BBCNewsnasrpskom/videos/775992954959670

GRUPA B

Utakmice Grupe B biće odigrane u Tampereu, u Finskoj.

- Prvo kolo; sreda, 27. avgust -

Velika Britanija - Litvanija (12:30)

Crna Gora - Nemačka (15:30)

Švedska - Finska (19:30)

- Drugo kolo; petak, 29. avgust -

Nemačka - Švedska (12:30)

Litvanija - Crna Gora (15:30)

Finska - Velika Britanija (19:30)

- Treće kolo; subota, 30. avgust -

Litvanija - Nemačka (12:30)

Velika Britanija - Švedska (15:30)

Crna Gora - Finska (19:30)

- Četvrto kolo; ponedeljak, 1. septembar -

Švedska - Crna Gora (12:30)

Nemačka - Velika Britanija (15:30)

Finska - Litvanija (19:30)

- Peto kolo; sreda, 3. septembar -

Crna Gora - Velika Britanija (12:30)

Litvanija - Švedska (15:30)

Finska - Nemačka (19:30)

GRUPA C

Utakmica Grupe C biće u Limasolu, na Kipru.

- Prvo kolo; četvrtak, 28. avgust -

Gruzija - Španija (14:00)

BiH - Kipar (17:15)

Grčka - Italija (20:30)

- Drugo kolo; subota, 30. avgust -

Italija - Gruzija (14:00)

Kipar - Grčka (17:15)

Španija - BiH (20:30)

- Treće kolo; nedelja, 31. avgust -

Gruzija - Grčka (14:00)

Španija - Kipar (17:15)

BiH - Italija (20:30)

- Četvrto kolo; utorak, 2. septembar -

Grčka - BiH (14:00)

Kipar - Gruzija (17:15)

Italija - Španija (20:30)

- Peto kolo; četvrtak, 4. septembar -

BiH - Gruzija (14:00)

Italija - Kipar (17:15)

Španija - Grčka (20:30)

GRUPA D

Mečevi Grupe D igraće se u poljskim Katovicama.

- Prvo kolo; četvrtak, 28. avgust -

Izrael - Island (14:00)

Belgija - Francuska (17:00)

Slovenija - Poljska (20:30)

- Drugo kolo; subota, 30. avgust -

Island - Belgija (14:00)

Francuska - Slovenija (17:00)

Poljska - Izrael (20:30)

- Treće kolo; nedelja, 31. avgust -

Slovenija - Belgija (14:00)

Izrael - Francuska (17:00)

Poljska - Island (20:30)

- Četvrto kolo; utorak, 2. septembar -

Belgija - Izrael (14:00)

Island - Slovenija (17:00)

Francuska - Poljska (20:30)

- Peto kolo; četvrtak, 4. septembar -

Francuska - Island (14:00)

Izrael - Slovenija (17:00)

Poljska - Belgija (20:30)

NOKAUT FAZA

Od eliminacione faze do završnice, sve utakmice će biti odigrane u Rigi, u Letoniji.

Nokaut faza počinje u sredu, 6. septembra, kada se igraju prve četiri utakmice osmine finala, a satnica će naknadno biti određena.

Dan kasnije, biće odigrana preostala četiri meča osmine finala.

Termini četvrtfinalnih utakmica su 9. i 10. septembra, a polufinalni dueli zakazani su za 12. septembar.

Utakmica za treće mesto igra se 14. septembra od 16 sati, a finale je u 20 sati.

