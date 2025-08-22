Raspored svih utakmica na Evrobasketu 2025.
Evropsko prvestvo u košarci trajaće od 27. avgusta do 14. septembra. Grupna faza se igra u četiri zemlje, od nokaut faze do završnice utakmice će biti u Letoniji.
Evropsko prvenstvo u košarci biće odigrano u četiri zemlje, a ekipe su podeljene po grupama.
Takmičenje će početi 27. avgusta i trajaće do 14. septembra.
Od eliminacione faze do finala, sve utakmice biće odigrane u Letoniji.
Titulu prvaka brani Španija koja je na EP 2022. pobedila Francusku 88:76.
Šampionat 27. avgusta otvaraju selekcije Velike Britanije i Litvanije - utakmica Grupe B počinje u 12:30.
- Grupa A: Srbija, Letonija, Češka, Turska, Estonija, Portugal
- Grupa B: Litvanija, Crna Gora, Finska, Velika Britanija, Švedska, Nemačka
- Grupa C: Španija, Grčka, Italija, Gruzija, Bosna i Hercegovina, Kipar
- Grupa D: Francuska, Slovenija, Poljska, Izrael, Belgija, Island
Donosimo vam raspored svih mečeva grupne faze (i predviđeni raspored nokaut faze i završnice) - termini su po srednjeevropskom vremenu.
GRUPA A
Domaćin reprezentacija u Grupi A je Riga, glavni grad Letonije.
- Prvo kolo; sreda, 27. avgust -
- Češka - Portugal (13:45)
- Letonija - Turska (17:00)
- Srbija - Estonija (20:15)
- Drugo kolo; petak, 29. avgust -
- Turska - Češka (13:45)
- Estonija - Letonija (17:00)
- Srbija - Portugal (20:15)
- Treće kolo; subota, 30. avgust -
- Češka - Estonija (13:45)
- Letonija - Srbija (17:00)
- Turska - Portugal (20:15)
- Četvrto kolo; ponedeljak, 1. septembar -
- Estonija - Turska (13:45)
- Portugal - Letonija (17:00)
- Srbija - Češka (20:15)
- Peto kolo; sreda, 3. septembar -
- Estonija - Portugal (13:45)
- Češka - Letonija (17:00)
- Turska - Srbija (20:15)
GRUPA B
Utakmice Grupe B biće odigrane u Tampereu, u Finskoj.
- Prvo kolo; sreda, 27. avgust -
- Velika Britanija - Litvanija (12:30)
- Crna Gora - Nemačka (15:30)
- Švedska - Finska (19:30)
- Drugo kolo; petak, 29. avgust -
- Nemačka - Švedska (12:30)
- Litvanija - Crna Gora (15:30)
- Finska - Velika Britanija (19:30)
- Treće kolo; subota, 30. avgust -
- Litvanija - Nemačka (12:30)
- Velika Britanija - Švedska (15:30)
- Crna Gora - Finska (19:30)
- Četvrto kolo; ponedeljak, 1. septembar -
- Švedska - Crna Gora (12:30)
- Nemačka - Velika Britanija (15:30)
- Finska - Litvanija (19:30)
- Peto kolo; sreda, 3. septembar -
- Crna Gora - Velika Britanija (12:30)
- Litvanija - Švedska (15:30)
- Finska - Nemačka (19:30)
GRUPA C
Utakmica Grupe C biće u Limasolu, na Kipru.
- Prvo kolo; četvrtak, 28. avgust -
- Gruzija - Španija (14:00)
- BiH - Kipar (17:15)
- Grčka - Italija (20:30)
- Drugo kolo; subota, 30. avgust -
- Italija - Gruzija (14:00)
- Kipar - Grčka (17:15)
- Španija - BiH (20:30)
- Treće kolo; nedelja, 31. avgust -
- Gruzija - Grčka (14:00)
- Španija - Kipar (17:15)
- BiH - Italija (20:30)
- Četvrto kolo; utorak, 2. septembar -
- Grčka - BiH (14:00)
- Kipar - Gruzija (17:15)
- Italija - Španija (20:30)
- Peto kolo; četvrtak, 4. septembar -
- BiH - Gruzija (14:00)
- Italija - Kipar (17:15)
- Španija - Grčka (20:30)
GRUPA D
Mečevi Grupe D igraće se u poljskim Katovicama.
- Prvo kolo; četvrtak, 28. avgust -
- Izrael - Island (14:00)
- Belgija - Francuska (17:00)
- Slovenija - Poljska (20:30)
- Drugo kolo; subota, 30. avgust -
- Island - Belgija (14:00)
- Francuska - Slovenija (17:00)
- Poljska - Izrael (20:30)
- Treće kolo; nedelja, 31. avgust -
- Slovenija - Belgija (14:00)
- Izrael - Francuska (17:00)
- Poljska - Island (20:30)
- Četvrto kolo; utorak, 2. septembar -
- Belgija - Izrael (14:00)
- Island - Slovenija (17:00)
- Francuska - Poljska (20:30)
- Peto kolo; četvrtak, 4. septembar -
- Francuska - Island (14:00)
- Izrael - Slovenija (17:00)
- Poljska - Belgija (20:30)
NOKAUT FAZA
Od eliminacione faze do završnice, sve utakmice će biti odigrane u Rigi, u Letoniji.
Nokaut faza počinje u sredu, 6. septembra, kada se igraju prve četiri utakmice osmine finala, a satnica će naknadno biti određena.
Dan kasnije, biće odigrana preostala četiri meča osmine finala.
Termini četvrtfinalnih utakmica su 9. i 10. septembra, a polufinalni dueli zakazani su za 12. septembar.
Utakmica za treće mesto igra se 14. septembra od 16 sati, a finale je u 20 sati.
(BBC News, 08.22.2025)