Težak udarac za Čehe pred Evrobasket
Sportski žurnal pre 15 minuta
Satoranski neće igrati na Evropskom prvenstvu
Češki plejmejker Tomaš Satoranski saopštio je danas da neće igrati na Evropskom prvenstvu zbog povrede leđa. - Svi koji me poznaju znaju koliko mi znači igranje za reprezentaciju i da sam želeo da igram na petom Evropskom prvenstvu u karijeri. Ali, moje trenutno zdravstveno stanje mi ne dozvoljava da igram, leđa su me naterala da kažem stop - napisao je 33-godišnji košarkaš Barselone na Instagramu. Neigranje Satoranskog je novi težak udarac za Češku, jer je još