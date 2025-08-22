Grčka bez Janisa tesno savladala Italiju

Košarkaši Grčke pobedili su Italiju 76:74 u meču pripremnog "Akropolis kupa" pred Evrobasket.

Poslednji susret "Akropolis kupa" pripao je domaćinima u "Oaka" areni. Italijani nisu održali dvocifrenu prednost 40:30 posle prvog poluvremena. Grci su u trećoj deonici uspeli da načine preokret, dobivši taj period 27:12. Iako se po krajnjem rezultatu čini da je došlo do neizvesne završnice, ustvari su Grci u poslednjoj deonici sticali vođstvo od dva poseda prednosti, pa i sedam poena razlike, te su uspešno održavali distancu do poslednje sirene. Bez Janisa