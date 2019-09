Vilijams i Andresku u finalu US opena

Dnevnik pre 33 minuta | Tanjug

NjUJORK: Američka teniserka Serena Vilijams plasirala se 10. put u finale US Opena, pošto je u polufinalu savladala Ukrajinku Jelenu Svitolinu 6:3, 6:1.

Za 71 minut igre, 38-godišnja teniserka došla je do 101. pobede na poslednjem grem slem turniru i tako se izjednačila sa legendarnom Kris Evert. Ovogodišnje finale US opena biće prilika da dođe do 24. gren slem titule u karijeriu, čime bi se izjednačila sa Australijankom Margaret Kort. Mlađa sestra Vilijams u finalu će igrati protiv 19-godišnje Kanađanke Bjanke Andresku, koja pobedila Belindu Benčić iz Švajcarske 7:6 (7:3), 7:5. Finale ženskog singla igra se u