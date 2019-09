Španija savladala Italiju, "orlovi" i "furija" u četvrtfinalu

RTS pre 6 minuta

Košarkaši Španije savladali su Italiju sa 67:60 u prvom meču druge runde takmičenja na Svetskom prenstvu i obezbedili plasman u četvrtfinale. U nedelju od 14.30 Srbija i Španija u međusobnom duelu odlučuju ko će biti prvi u grupi.

Pravi takmičarski meč odigrale su selekcije Španije i Italije. Nakon sjajnog starta Italijana, Španci su došli do svoje igre. Duel pun neizvesnosti, preokreta. Ekipe su se smenjivale u vođstvu. Italijani su došli do plus deset, Španci do plus sedam. Ipak, na kraju pobeda „furije" za plasman u četvrtfinale. „Orlovi" i matematički obezbedili plasman u četvrtfinale. Italijani su boljom igrom uspeli da neutrališu napada Španaca. Koji su na startu delovali dosta