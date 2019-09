Đorđević: Meč sa Španijom najteža utakmica do sada na SP

Beta pre 7 sati

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević rekao je danas da njegovu ekipu protiv Španije dočekuje navažnija i najzahtevnija utakmica do sada na Svetskom prvenstvu u Kini.

"Najvažnija i najteža utakmica do sada. Najzahtevnija sigurno. Španci svako takmičenje krenu u slabijoj formi i onda se podižu. To već godinama rade, planski ili ne. Pričajući sa Skariolom, nije baš planski ovoga puta, ali je tako. Moramo da budemo spremni da bismo uradili ono što očekujemo", rekao je Đorđević, preneo je Košarkaški savez Srbije.

Košarkaši Srbije u nedelju od 14.30 igraju protiv Španije, za prvo mesto u Grupi J na Svetskom prvenstvu u Kini. Pobednik duela će igrati u Šangaju, a drugoplasirani iz grupe u Donguanu.

"Imaju veliko iskustvo, sjajne lidere koji vode igru poput Ljulja i Rubija. Rudi Fernandes ima iskustvo, Pau Ribas radi posao sa klupe. Naravno, uz sjajnog Marka Gasola, braću Ernangomes i Klavera, to je odlična reprezentacija. Igraju mnogo snažno, fizički, na ivici faula kao i uvek", naveo je Đorjdević.

On je rekao da će Srbija, kao i poslednjih godina na velikim takmičenjima, podizati formu.

"Zavisi šta kažemo da je odlično. Ranijih godina smo govorili da i izlaskom na zagrevanje, već govorom tela i autoritetom pokažeš zašto si došao i tako utičeš malo na protivnika. Kada su slabije reprezentacije one trpe, ali kada su jače one igraju sa više ponosa, snage i znanja. Biće teže sada", naveo je selektor.

Đorđević je rekao da ekipa prvo želi pobedu, a da je manje važno na koji će način doći do nje i sa kolikom razlikom.

"Samo da idemo sigurni u sebe i način na koji igramo, da nastavimo u istom ritmu. Ništa specijalno nije potrebno. To što je bilo, bilo je. To su stvari koje se ciklično menjaju", dodao je on.

Upitan o dobroj igri Španije u odbrani, Đorđević je rekao da je to njegovoj ekipi izazov.

"Postoje igrači koji rade odličan defanzivni posao, poput Oriole, Klavera, mlađeg Ernangomesa i igrača koji ulaze sa klupe. Neke utakmice koje su u grupi igrali protiv Irana i Tunisa, Kino Kolom je ušao sa klupe kao treći plejmejker i povezao ih, ali taj odbrambeni fajt je njihov zaštitni znak već godinama", rekao je on.

"Znaju kako da izvuku faul, kako da fintiraju, tu su majstori Rudi Fernandes pre svih, ali Rubio, Rivas i Ljulj igraju veoma dobru odbranu. To je super izazov i dolazi u pravom trenutku", dodao je Đorđević.

(Beta, 09.07.2019)