Drama reprezentativaca BiH na letu za jerevan: Nedostajao je sekund da se avion sruši

Večernje novosti pre 23 minuta | Novosti online

Nije puno nedostajalo da se čarter let s fudbalskim reprezentativcima i navijačima BiH do Jermenije završi tragično

Nije puno nedostajalo da se čarter let s fudbalskim reprezentativcima i navijačima BiH do Jerevana završi tragično. Tako bar tvrdi pilot koji je bio u avionu u svojstvu putnika do Jermenije, gde izabranike Roberta Prosinečkog čeka okršaj u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope. - Sekunda, odnosno jedan stepen, nedostajalo je da se avion strmoglavi i sruši. To odgovorno tvrdim, jer imam više od 600 sati leta kao pilot. O ovom incidentu obavestiću Agenciju za civilno