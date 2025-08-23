„Odbio sam da tučem našu decu“: Trener Borca izbačen iz kluba jer nije pristao na ucene SNS-a

Kondicioni trener Marko Đusić, poznat po svom dugogodišnjem radu u Borcu, objavio je da je morao da napusti klub i teretanu pored Morave nakon što je odbio ucenjivački zahtev lokalnih naprednjaka.

Kako tvrdi, pomoćnik gradonačelnika Miloš Stevanić tražio je od njega da stoji ispred prostorija SNS-a u trenucima kada je došlo do sukoba između naprednjaka i demonstranata u Čačku. Đusić je poručio da je odbio da učestvuje u nasilju. „Jedan od razloga je taj da me je Miloš Stevanić okrenuo i ucenio da stojim ispred prostorija SNS i tučem našu decu. Naravno da sam odbio“, napisao je Đusić. Njegova odluka da se suprotstavi pritiscima naišla je na snažnu podršku