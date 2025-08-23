Ucenjeni trener iz Čačka: Zbog političkog pritiska ostao bez posla

Marko Đusić, kondicioni trener iz Čačka, tvrdi da je zbog odbijanja političkih naloga Miloša Stevanića, pomoćnika gradonačelnika i funkcionera Srpske napredne stranke, morao da napusti svoj posao.

Đusić, koji je radio osam godina u hali pored Morave, naveo je da je razlog za otkaz to što je odbio da “stoji ispred prostorija SNS i tuče našu decu”. Ova priča je brzo odjeknula u javnosti, a Đusić, koji važi za jednog od najboljih trenera, dobio je veliku podršku građana Čačka. Organizovan je i skup podrške na kojem su građani poručili da je on primer kako treba da postupi svaki pošten i normalan građanin, suprotstavljajući se pritiscima i ucenama. Incident se