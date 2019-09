Danas promenljivo oblačno i toplo: Posle podne mogući pljuskovi sa grmljavinom, najviša temperatura 29 stepeni

Kurir pre 1 sat

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo, pre podne sa sunčanim intervalima, posle podne na jugozapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima mestimicno kratkotrajna kisa ili lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS). Vetar slab i umeren, jugoistočni, krajem dana u košavskom podrucju u pojačanju. Najniža tempetatura od 12 do 17 stepeni, najviša od 25 do 29. U Beogradu takođe promenljivo