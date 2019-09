Vesić jutros u vanrednoj inspekciji na Trgu republike: Izvođač ima 35 dana da presloži sve kocke o svom trošku i napravi biciklističku stazu! To su građani platili i moraju da se odgovorno odnose prema parama građana! Pregledaću svaku kocku (kurir TV)

Kurir pre 18 minuta

Obustave saobraćaja neće biti ni u jednom trenutku. Radiće se noću, u posebnom režimu, u etapama, ali obustave neće biti, rekao je Vesić

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić jutros je bio u vanrednoj inspekciji na Trgu republike u centru Beograda i proverio pritužbe građana, biciklista, motciklista i Udruženja majki, da kocke koje se nalaze na kolovozu nisu dovoljno funkcionalne i naglasio da će u narednih 35 do 40 dana sve da dovede u red. Vesić je naglasio da će izvođač radova u roku od 35 do 40 dana o svom trošku to da ispravi, jer su to građani platili i mora odgovorno da se odnose prema parama